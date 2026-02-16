“La Pilarcita”: La Plata recibe a descollante obra del off porteño

El martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas, La Pilarcita se presentará en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, con las actuaciones de Agustina Cabo, Julia Catala, Mercedes Moltedo y Julián Rodríguez Roma.

La obra, escrita y dirigida por María Marull, ovacionada en todo el país y en Madrid, lleva 11 años a sala llena, 600 funciones y más de 50 mil espectadores.

Selva y su enigmática pareja, Horacio, llegan desde la gran ciudad a un remoto pueblo correntino en busca de un milagro de La Pilarcita, santita popular litoraleña.

Se hospedan en un precario hotel regentado por Celina, la hija de los dueños, y Celeste, su amiga adolescente, que borda día y noche en el patio del hotel para terminar su traje de comparsera.

Cuando Selva comprende que, según la tradición, antes de pedir un milagro hay que ofrendar una muñeca creada especialmente para la ocasión, contrata a Celeste para que la ayude a confeccionarla.

Mientras el pueblo entero se prepara para homenajear a la santita, Selva y Celeste trabarán una extraña amistad que cambiará sus destinos para siempre.

El milagro está cerca; porque incluso si no llegara mágicamente, siempre hay alguien dispuesto a fabricarlo. Están los que creen que un milagro es algo que llega de forma inesperada y aquellos que lo construyen día a día, casi de manera artesanal.

Las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet o en la boletería de la sala, calle 10 N.º 733 entre 46 y 47, de martes a domingo de 10 a 20 horas.