CICCUS presentará el libro Jean Louis Vastey. El filósofo político de la Revolución Haitiana, del historiador argentino Juan Francisco Martínez Peria. Será este jueves 7, a partir de las 18 horas, en la librería/café de Adolfo Alsina 685, Ciudad de Buenos Aires.

Para la ocasión, acompañará al autor Yamila Balbuena, profesora de historia, docente universitaria y militante feminista; Federico Pita, politólogo, activista antirracista y fundador de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) y José Itzigsohn, doctor en Sociología y docente en Brown University.

Silenciada, maldita, la haitiana fue la más radical de las revoluciones del mundo Atlántico de su época.

Primera y única revolución de esclavizados triunfante en la historia de humanidad y la primera independencia de América Latina, que además fue mucho más lejos que las de Estados Unidos y Francia al promover una genuina universalización de los derechos.

Con su accionar insurgente, cientos de miles de africanos y afrodescendientes lograron derrotar a España, Inglaterra y Francia, alcanzar la independencia y poner en jaque al sistema mundo colonial, racista y esclavista moderno. Su audacia y radicalidad causó pánico entre las elites blancas de Europa y América, que hicieron todo lo posible por destruir al naciente país y condenar al olvido a la revolución. Los haitianos, sin embargo, no cesaron en su lucha.

Entre todas las estrategias de contrataque, la más original y disruptiva fue la de la batalla de ideas. Después de 1804, el novel Estado promovió la emergencia de un círculo de intelectuales orgánicos que, con la pluma, continuaron la gesta insurgente en el terreno de la cultura.

Nadie se destacó tanto como Jean Louis Vastey (1781-1820). Escribió una enjundiosa obra con la cual atacó los pilares eurocéntricos, coloniales y racistas de su época.

Con su verba incendiaria, desnudó las falacias de la civilización y el progreso occidental y develó el rostro bárbaro de Europa.

Vastey no solo fue el gran filósofo político de la Revolución Haitiana; fue también un precursor de la tradición radical negra y del anticolonialismo de Nuestra América y el Tercer Mundo.

Esta obra pretende conjurar aquel silenciamiento recuperando su figura y sus ideas entendiéndolo como un clásico del pensamiento crítico latinoamericano y del panafricanismo que aún hoy tiene inusitada vigencia.

