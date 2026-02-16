Balearon a una cajera durante un robo en La Plata

Una cajera de 27 años resultó herida este sábado por la mañana tras un robo a mano armada en un supermercado del barrio San Carlos, en La Plata. Dos hombres ingresaron al local con intenciones de asalto y, en medio del caos, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en la pierna de la joven empleada.

El hecho ocurrió en el supermercado Belén, ubicado en 137 entre 32 y 33. Según detallaron testigos, los delincuentes irrumpieron armados y exigieron el dinero de la caja. Todo sucedió en pocos minutos y bajo una situación de alta tensión. En ese contexto, uno de los ladrones habría accionado el arma accidentalmente, provocando la herida a la trabajadora, que cayó al suelo mientras intentaba resguardarse.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon con el botín en una Toyota Yaris de color negro, que ya fue identificada por los investigadores. Hasta el momento, no lograron dar con el paradero de los sospechosos, que permanecen prófugos.

La víctima fue asistida de inmediato por compañeros y clientes que se encontraban en el lugar y fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internada fuera de peligro, aunque bajo observación médica.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 1 tomó intervención en la causa, caratulada como “robo agravado”, y ordenó medidas para avanzar con la investigación. En tanto, personal del Grupo Táctico Operativo, del Comando de Patrullas y la Policía Científica trabajó en la escena para recolectar evidencias.

Además de los peritajes en el lugar, las cámaras de seguridad del supermercado y de la zona serán clave para intentar identificar a los responsables. Según fuentes vinculadas a la pesquisa, no descartan que los autores del asalto estén relacionados con otros hechos similares registrados en las últimas semanas en la capital bonaerense.