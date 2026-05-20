Construirán nuevo puente en Ciudad de La Paz y preservarán el histórico

La Ciudad, a través del Ministerio de Infraestructura y Movilidad y la empresa Autopistas Urbanas (AUSA), confirmó que construirá un nuevo puente en la calle Ciudad de la Paz, sobre las vías del tren Mitre. La nueva estructura reemplazará al actual cruce, inaugurado hace más de 100 años y que hoy presenta problemas estructurales.

Este puente, que conecta las calles Ciudad de la Paz y Soler, y une los barrios de Palermo y Colegiales, fue construido en 1916. En marzo pasado, se habilitó nuevamente al tránsito luego de una serie de refuerzos provisorios, pero solo para autos, motos y peatones, ya que los estudios técnicos indicaron que su vida útil estaba completamente agotada.

La estructura mantendrá su uso exclusivo para tránsito liviano, con limitaciones de altura mediante pórticos de acceso. Además, sumará pasarelas peatonales a ambos lados: una con escaleras y otra con rampas para personas con movilidad reducida, cochecitos y bicicletas.

“El puente tiene más de un siglo y ya no responde a los estándares actuales de seguridad. Tal como lo prometimos, avanzamos con un nuevo cruce más moderno y seguro, tanto para quienes circulan como para los 200 mil pasajeros que pasan diariamente en tren por debajo”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Según el informe de los especialistas, el puente debe ser desarmado y reemplazado de forma definitiva, para garantizar la seguridad vial y ferroviaria. El nuevo diseño respetará la identidad estética original, pero incorporará mejoras en funcionalidad, accesibilidad y seguridad.

En paralelo, la Ciudad anunció que preservará el puente actual por su valor histórico y arquitectónico, y evalúa su futura reubicación en un entorno cercano, en línea con el pedido de vecinos y asociaciones patrimoniales.

El proyecto también contempla una mejora integral del entorno urbano, en el área comprendida por Ciudad de la Paz, Santos Dumont, Concepción Arenal y Avenida Dorrego, extendiéndose hasta la calle Zapata. Se nivelarán las veredas para generar calles compartidas, se instalará nuevo equipamiento urbano, parquización con riego automático, luminarias LED, cámaras de videovigilancia y mejoras hidráulicas.

De acuerdo a lo explicado por el Gobierno porteño, la intervención busca no sólo garantizar condiciones estructurales seguras, sino también recuperar y valorizar el espacio público, promoviendo una ciudad más accesible, verde y conectada.

Cabe recordar que el puente original fue cerrado preventivamente en enero de 2023, luego de una evaluación estructural que reveló riesgos de colapso.

En 2024, la Ciudad desarrolló un plan en dos etapas: la primera, que ya se ejecutó, consistió en refuerzos metálicos, reacondicionamiento de la calzada, mejoras hidráulicas y reconstrucción de juntas para permitir su uso limitado. La segunda etapa —ahora en marcha— es la construcción del nuevo puente definitivo, que elevará los estándares de seguridad y transitabilidad conforme a la normativa vigente.