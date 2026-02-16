Amenza de bomba en el recital del Lali Espósito y un guiño a Milei

Durante la noche del viernes, en el estadio Aldo Cantoni de San Juan, el recital de Lali Espósito, que marcaba el cierre de la primera etapa de su Lali Tour 2025, fue interrumpido por una amenaza de bomba que encendió las alarmas de las autoridades y obligó a demorar el inicio del show.

Según informaron fuentes oficiales, la amenaza fue recibida a través de un llamado anónimo al 911, unos 45 minutos antes del comienzo del espectáculo. En la comunicación, el individuo aseguró haber colocado un explosivo en el recinto y expresó que el objetivo era impedir la presentación de “esa negra puta kirchnerista”. A raíz de estas declaraciones, la fiscalía provincial inició una causa por intimidación pública, con indicios que apuntan a una persona oriunda de San Juan.

El operativo de seguridad fue inmediato, aunque no se procedió a evacuar el estadio. Tal como explicó el fiscal a cargo del caso, se trató de un procedimiento “sectorizado” en el que se revisaron minuciosamente todas las instalaciones sin movilizar al público. “Todo arrojó resultado negativo. Ya tenemos el número de teléfono. Ya sabemos. También vemos la geolocalización”, aseguró el funcionario judicial.

#Video 📹 Amenaza de bomba en un show de Lali Espósito antes de salir a los escenarios



''No queremos que esa negra puta kirchnerista actue'' pic.twitter.com/9a6yN9Uwyf — ANDigital (@ANDigitalOK) August 2, 2025

Desde la organización del evento confirmaron que el show continuaría. Y así fue: tras la inspección, Lali subió al escenario y ofreció su performance completa. Hacia el final, tomó unos minutos para hablar del tema frente al público, visiblemente movilizada. “No iba a decir nada porque me parecía al pedo”, dijo, aunque luego se explayó: “Esto que sucedió hoy es justamente por lo que vengo expresándome públicamente desde hace tiempo. Qué peligroso”.

Lali sobre la amenaza de Bomba pic.twitter.com/oy3obc75Oe — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 2, 2025

La artista hizo referencia al hostigamiento que viene recibiendo desde que manifestó públicamente su disconformidad con el Gobierno nacional en 2023. “Qué peligroso es el odio, qué peligrosa es la violencia, el odio hacia el otro”, remarcó.

Antes de cerrar el recital con Fanático, uno de sus últimos lanzamientos, expresó: “Gracias. Me hicieron acordar por qué hago esto”, y agradeció especialmente al público sanjuanino por el acompañamiento y el cariño recibido en una noche que comenzó con tensión pero terminó con música y emoción.