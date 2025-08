El GP para el olvido de Colapinto en Hungría: ¿boxes lento?

Franco Colapinto tuvo un fin de semana complicado en el Gran Premio de Hungría y el domingo terminó siendo un verdadero dolor de cabeza. Después de una largada floja, en la que cayó del puesto 14 al 18, su carrera quedó completamente condicionada por dos paradas en boxes que fueron un desastre. En la primera, el equipo tardó siete segundos en cambiar los neumáticos, un tiempo eterno para la Fórmula 1 actual.

La bronca fue inmediata. Apenas volvió a pista, Colapinto lanzó un “¡mi Dios!” que dejó en claro su enojo. Más tarde, en la segunda parada, la historia se repitió y el argentino explotó con un “¡la puta madre!”. Desde el box, su ingeniero Stuart Barlow intentó calmarlo con un tibio “perdón por eso, mantengamos la cabeza gacha”, pero ya estaba todo dicho.

La escudería Alpine, que publicó en redes que “no fue la mejor largada”, evitó hacerse cargo del mal trabajo en pits. Y no es la primera vez que pasa: la falta de organización viene siendo tema de charla en el paddock, y lo que ocurrió en Hungría fue una nueva muestra del desorden general.

En las últimas semanas, el equipo francés perdió a varios de sus referentes. Se fue el jefe de mecánicos Francis Stokes, renunció el jefe de equipo Oliver Oakes y recién ahora asumió François Provost como nuevo CEO de Renault, tras la salida de Luca De Meo. Con ese panorama, quien parece tomar las decisiones es Flavio Briatore, que figura como asesor pero no tiene un cargo formal dentro de la escudería.

Todo esto explica por qué Alpine no logra hacer pie en la pista. Y Colapinto, que claramente tiene potencial, sigue sin poder mostrarlo. Para colmo, el auto tampoco acompaña: en un circuito como Hungaroring, donde casi no hay chances de sobrepaso, el piloto argentino no tuvo herramientas para remontar.

Aun así, lejos de tomarse un descanso, Franco decidió quedarse trabajando en la base del equipo en Enstone durante el receso de verano europeo. No se va de vacaciones: se queda buscando soluciones.

Mientras tanto, las redes se llenaron de memes sobre los errores en boxes. Algunos lo tomaron con humor, otros con más indignación. Lo cierto es que las fallas de Alpine ya no hacen reír a nadie.

