Según Durán Barba, “el PRO vendió sus banderas” y “el macrismo desapareció”

El consultor político Jaime Durán Barba fue categórico con la actualidad del PRO, fuerza política a la que supo asesorar en plena cresta de la ola, al tiempo que advirtió por el futuro de Patricia Bullrich a mediano plazo.

De cara a las elecciones de medio término, consideró que “la abstención va a seguir, como ha venido siendo muy grande en varias elecciones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en provincias. Estamos hablando de una abstención de alrededor del 50 % de argentinos, incluso antes de que La Libertad Avanza armara este frente en la provincia de Buenos Aires, que es semejante a lo que hizo el PRO en 2019”.

“El PRO dejó de tener esa estrategia de apertura, de convocatoria a todos los sectores progresistas que se oponían al peronismo, y se convirtió en un pequeño grupo de derecha, enojado, resentido, que lo que quería era tomar medidas económicas duras. Ahora cambió todo, vendió sus banderas y dejó un espacio que ocupó La Libertad Avanza”, acotó el ecuatoriano en declaraciones a Radio Perfil.

En tanto, puso de relieve que “la estrategia de Mauricio Macri, desgraciadamente, detonó al PRO y al macrismo. Ahora habrá macristas en todos lados, y serán fácilmente miembros de cualquier nueva alianza que se forme. Desgraciadamente, creo que los errores de conducción del PRO lo hicieron volar en pedazos. Ya no hay diáspora macrista, porque el macrismo desapareció”.

“Ahora, ¿cómo ocupó La Libertad Avanza ese espacio? Con la personalidad de Milei, que es como es. Con la gente que rodea a Milei, que es como es. Con todos estos personajes, de ratos estrafalarios y raros. Es difícil saber de otro presidente que tenga en su entorno un elfo, como Lilia Lemoine con sus posiciones extremas, o al Gordo Dan. Pero eso es lo que escogió la gente”, sumó Durán Barba.

Consultado por la posible candidatura parlamentaria de la actual ministra de Seguridad de la Nación, expuso que “Patricia es una mujer valiosa, que ha transitado por casi todas las tiendas políticas de Argentina. Hay políticos que son así, nómades, y hay otros que nacen en un sitio y se mueren ahí”.

“Le comenté a Mauricio Macri cuando él decidió apoyarla para la candidatura interna del PRO que ella ha estado en todos lados y se le iba a ir en cuanto tuviera cualquier posición. ‘Y si es presidenta, olvídate. Vas a ir preso’, le dije. Patricia no es una persona de lealtades definitivas. Si ella es jefa de Gobierno, creo que perfectamente puede ser candidata a la presidencia para enfrentar a Milei. Ahora, Patricia no es del PRO. Patricia es de Patricia. Su partido es ese. Ha hecho buena amistad con Milei por sus actitudes duras de represión”, caracterizó.

En igual tenor, recalcó: “Le dije a Macri que Bullrich lo iba a meter preso, y a Milei le diría lo mismo. Eso es lo que va a pasar. El tema es que está quedando un vacío enorme. En la medida en que La Libertad Avanza, a su vez, está tomando una posición de lo que Milei llamó ‘la casta’, queda vacío ese deseo de cambio con el cual puedo o no estar de acuerdo, pero es un intenso deseo de cambio de la mitad de los argentinos. Yo no creo que los Menem, ni que mis buenos amigos Cristian Ritondo y Diego Santilli, representen la novedad que buscan los chicos libertarios. No son eso, son todo lo contrario”.

“Milei está haciendo exactamente lo que hizo Macri en 2019: dejar de lado su base real, que era el PRO, con todos sus defectos y ventajas, con sus globitos, con su travesura, con su alegría, con su baile, y pasó a hacer todo lo contrario. Milei está haciendo lo mismo. Está simbólicamente entregándose completamente a la casta por la forma en que cerró las listas en la provincia de Buenos Aires. Eso incluso puede llevarlo a un éxito efímero, puede tener éxito en octubre. Pero cuando entregás las banderas del cambio, va a asomar alguien que las tome con facilidad”, sentenció el gurú ecuatoriano.