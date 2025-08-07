Se reanudó la negociación y los maestros esperan un aumento superior a la inflación

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) fue convocado este martes por la Provincia para retomar la Comisión Paritaria Salarial Docente en la sede de la cartera laboral.

De esta manera, se concretó la reapertura la paritaria, donde funcionarios y gremialistas analizaron los índices de inflación, el impacto en el salario docente y de la situación compleja del sector.

Desde el FUDB señalaron que la administración de Axel Kicillof expresó las dificultades financieras que enfrenta la Provincia como resultado de medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional.

“La deuda nacional con la Provincia es ahora de 12 billones, dado que hay continuidad en el recorte de fondos y, en muchos casos, la eliminación de los mismos”, graficaron.

A tal efecto, los maestros plantearon la necesidad de “fortalecer el poder adquisitivo del salario docente estableciendo un incremento salarial para el mes de agosto, dado que se está cobrando en esta semana el incremento del mes de julio; para que, de este modo, se le dé continuidad a la recuperación salarial”.

En ese sentido, consideraron “prioritario seguir trabajando en propuestas de mejoras en las condiciones laborales de los docentes bonaerenses”.

Los docentes revelaron al término del encuentro que el Ejecutivo tomó nota de los requerimientos y, mediante un cuarto intermedio, convocó a una próxima reunión para el viernes 8 de agosto, con el objetivo de “dar continuidad a la mesa paritaria”.