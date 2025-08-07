Mar del Plata: Intentó escapar de un control de tránsito pero atropelló a un agente

Un sujeto intentó evitar un control de tránsito y en su huida arrolló a un agente municipal, cayó de su moto y terminó siendo detenido en Mar del Plata.

La secuencia, que en parte fue captada por las cámaras de seguridad comunales, sucedió el domingo por la tarde y en las imágenes se observa con claridad que en un principio el motociclista da un giro en “U” para evitar uno de los controles que habitualmente el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) dispone los fines de semana.

Su accionar fue observado por los agentes quienes decidieron ir en busca del motoquero a pie, algo que lo motivó a huir, y en el medio cometer varias infracciones juntas, como pasar un semáforo en rojo en la esquina de las calles Buenos Aires y Belgrano, muy cerca del Casino provincial.

#MarDelPlata 🛵 Intentó escapar de un control de tránsito pero atropelló a un agente



📌 https://t.co/2CofSqVSEA pic.twitter.com/a2WgcVf6c6 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 5, 2025

Pero sin lugar a dudas lo más grave fue cuando atropelló a uno de los dos inspectores que decidieron ponerse por delante del ciclomotor para detener su marcha –y que no fue filmado–, solo consiguiéndolo con el impacto y la posterior caída del sujeto, que naturalmente acabó detenido.

El inspector, por su parte, sufrió politraumatismos y debió ser atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que evaluó que las lesiones eran superficiales, aunque de todas maneras lo trasladó a un centro asistencial privado.

El accionar de los motociclistas es un problema que dista mucho de ser resuelto por las autoridades marplatenses y su temeraria conducción, sumada a la falta total de respeto por las señales básicas de tránsito, es generadora de incidentes viales muchas veces graves y hasta fatales.