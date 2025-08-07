Un diputado libertario presentó un proyecto para prohibir las candidaturas testimoniales

El diputado provincial de La libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó un proyecto en las últimas horas para prohibir las candidaturas testimoniales en territorio bonaerense.

Una de las polémicas de las próximas elecciones provinciales son las postulaciones de distintos intendentes, quienes integran las listas como candidatos a legisladores provinciales o concejales.

“Las candidaturas testimoniales defraudan la voluntad popular, naturalizan el fraude electoral”, sostuvo Castello.

LAS CANDIDATURAS TESTIMONIALES SON UNA ESTAFA

Es verdad que no hay normas que las prohíban, pero violan el espíritu del sistema republicano: la representación democrática.

Por eso presentamos un proyecto de ley para prohibir este fraude escandaloso a la voluntad popular. pic.twitter.com/MbQEAaIZ73 — Guillermo Castello (@grcastello) August 5, 2025

En sus redes sociales, habló de “una estafa” y puso de relieve que si la norma no impide a alguien ser candidato testimonial, va en contra del “espíritu del sistema republicano”.

“Es verdad que no hay normas que las prohíban, pero violan el espíritu del sistema republicano: la representación democrática”, argumentó el legislador libertario.

Y sentenció: “Por eso presentamos un proyecto de ley para prohibir este fraude escandaloso a la voluntad popular”.