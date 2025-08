López Murphy prepara una “alternativa” al PRO “cooptado” y a la “desmesura” libertaria

El diputado nacional de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, confirmó que su fuerza política se presentará en octubre en la Ciudad de Buenos Aires, enfrentando a la flamante alianza del PRO y La Libertad Avanza.

“No entendí porque el PRO se dejó ser cooptado y absorbido por La Libertad Avanza”, disparó el exministro de Economía a DNews.

En ese sentido, consideró que “responden a dos cosmovisiones diferentes, más allá que se tiene que ayudar a que el país sea gobernable”.

Mi tocayo Ricardo López Murphy lo dijo sin rodeos: el PRO no fue aliado de La Libertad Avanza. Fue absorbido, captado, rendido.

No se llama estrategia a entregar principios. No se llama gobernabilidad a bajarse los pantalones. Y mucho menos se llama República a una mesa donde uno… pic.twitter.com/DTJuf7j7Ye