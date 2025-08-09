La oposición en Diputados va por fondos para universidades y la emergencia del Garrahan

La oposición hizo valer su número en la Cámara de Diputados de la Nación y logró quórum para habilitar la sesión especial donde busca avanzar con la aprobación de temas sensibles para el Gobierno, como el financiamiento de las universidades y la emergencia del Hospital Garrahan.

Con 134 diputados presentes en sus bancas, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda y algunos radicales torcieron la voluntad de La Libertad Avanza que hasta último momento batalló para hacer caer la sesión.

El financiamiento de las universidades públicas, garantizando fondos y actualización presupuestaria, y la emergencia en el Garrahan –para otorgar financiamiento que posibilite el funcionamiento del hospital pediátrico de alta complejidad- asoman como temas centrales de la jornada.

Se espera un extenso debate parlamentario, y la sesión podría finalizar a la medianoche.

La oposición también busca aprobar la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el gobierno de Javier Milei. Es un reiterado reclamo de gremios docentes y gobernadores.

También apuntan a tratar la implementación de subsidios al transporte en el interior del país, en pos de equilibrar los recursos entre el AMBA y las provincias; la creación de fondos para comedores escolares y comunitarios; e iniciativas para compensar recortes de transferencias discrecionales y automáticas a las provincias.