Estallido sonoro en el Teatro Flores: D.R.I. y Ratos de Porão, juntos

El 14 de marzo de 2026 será una noche histórica para los amantes de la música subterránea, dos emblemas del hardcore, el thrash metal y el crossover mundial se unen por única vez para una fiesta total de mosh y adrenalina. D.R.I y Ratos de Porão harán vibrar al Teatro Flores.

Las entradas ya están a la venta por sistema Passline y en puntos físicos a partir de este jueves 7 de agosto: Locuras (Morón), La Estaka (Quilmes), Mala Difusion (CABA), Lemmy Rock Shop (Lomas), X El Cambio (Parque Patricios), Fade To Black (Bond St) y Liverpool (Belgrano).

Con más de cuatro décadas de carrera, ambas bandas han sido una influencia clave para generaciones enteras de músicos extremos. Sus retornos a Buenos Aires prometen una dosis pura de energía, velocidad y actitud, fiel al espíritu que los convirtió en leyenda.

Las últimas presentaciones tanto de D.R.I como de Ratos de Porão en Capital Federal fueron con lleno absoluto y esta unión hará que la combustión sea aún mayor.

Así, Buenos Aires se prepara para un estallido sonoro.