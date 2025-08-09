sábado 09 de agosto de 2025 - Edición Nº4158

Estallido sonoro en el Teatro Flores: D.R.I. y Ratos de Porão, juntos

Será una noche histórica para los amantes de la música subterránea. La cita es el 14 de marzo de 2026. Las entradas ya están a la venta vía web y desde este jueves en puntos físicos.

Dosis pura de energía.
El 14 de marzo de 2026 será una noche histórica para los amantes de la música subterránea, dos emblemas del hardcore, el thrash metal y el crossover mundial se unen por única vez para una fiesta total de mosh y adrenalina. D.R.I y Ratos de Porão harán vibrar al Teatro Flores.

Las entradas ya están a la venta por sistema Passline y en puntos físicos a partir de este jueves 7 de agosto: Locuras (Morón), La Estaka (Quilmes), Mala Difusion (CABA), Lemmy Rock Shop (Lomas), X El Cambio (Parque Patricios), Fade To Black (Bond St) y Liverpool (Belgrano).

Con más de cuatro décadas de carrera, ambas bandas han sido una influencia clave para generaciones enteras de músicos extremos.  Sus retornos a Buenos Aires prometen una dosis pura de energía, velocidad y actitud, fiel al espíritu que los convirtió en leyenda.

Las últimas presentaciones tanto de D.R.I como de Ratos de Porão en Capital Federal fueron con lleno absoluto y esta unión hará que la combustión sea aún mayor.

Así, Buenos Aires se prepara para un estallido sonoro.

