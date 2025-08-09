Robó un auto en Caseros y se subió a la vereda cuando escapaba, pero no mató a nadie

Un nuevo hecho delictivo que de milagro no acabó en tragedia suecdió en las últimas horas en Tres de Febrero donde un delincuente que escapaba a toda velocidad tras robar un auto chocó contra otro vehículo y, debido al impacto, se subió a una vereda, de donde terminó huyendo a la carrera.

El increíble suceso ocurrió este martes minutos antes de las 17 horas en la esquina de las calles General Villegas y Cavassa de la localidad de Caseros, en el mencionado distrito del Conurbano bonaerense oeste, y una cámara de seguridad grabó la secuencia.

En las imágenes se observa que el conductor del Peugeot 308 de color rojo cruza a toda velocidad esa intersección pero en ese mismo instante pasa una Peugeot Partner –con la derecha en el cruce–, roza su frente, pierde el control del vehículo, se sube a la vereda, choca la pared lateral y arrasa con mesas y sillas dispuestas por un kiosco, para finalmente frenar su marcha, ante el asombro de los vecinos.

#INSEGURIDAD 🚔 Milagro en Caseros: Robó un auto y se subió a la vereda cuando escapaba a toda velocidad, pero no mató a nadie



📌 https://t.co/Kks4PBKs1z pic.twitter.com/0g9an78D31 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 6, 2025

Si bien no está en cuadro, el delincuente decidió bajarse y huir a la carrera, abandonando allí el auto, y no se lo pudo detener porque una patrulla que un instante después pasó por el lugar no se percató del incidente –o simuló no haberlo visto– y quiso alejarse, pero no pudo hacerlo por el insistente grito de los vecinos, que le advirtieron lo que había pasado.

Horas después se supo que el Peugeot había sido robado de su dueño un poco antes del siniestro vial por dos sujetos armados en la calle Esteban Merlo al 5300, quienes se dieron a la fuga a toda velocidad.

En el trayecto, de escasas cuadras, uno de los sospechosos se bajó del vehículo y el conductor continuó solo.

El caso muestra la increíble inseguridad que se vive en algunos municipios del Conurbano, sobre todo en uno como Tres de Febrero, gobernado por Diego Valenzuela, que no es muy poblado pero donde es nulo el acionar de las patrullas tanto policiales como municipales.