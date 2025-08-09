En modo campaña, Kicillof defendió el modelo de “un Estado presente”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de nuevos móviles policiales para fortalecer la prevención del delito en el municipio de Capitán Sarmiento, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; y la intendenta local, Fernanda Astorino Hurtado. Además, acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y su par de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, se distribuyeron escrituras gratuitas a familias del distrito.

En ese marco, Kicillof destacó que “no vinimos a hablar de seguridad, sino a traer los patrulleros y las motos que van a servir para que los vecinos y vecinas de Capitán Sarmiento vivan más tranquilos”. “Aunque pertenezcamos a espacios políticos diferentes, en la provincia de Buenos Aires invertimos en los 135 municipios y trabajamos junto a todos los intendentes e intendentas para garantizar los derechos de los bonaerenses”, añadió.

Los nuevos patrulleros y motos fueron adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense y permitirán fortalecer la prevención y el combate del delito en diferentes barrios del distrito.

Durante la jornada, se entregaron además 90 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito, a través del programa Mi Escritura, Mi Casa.

“La entrega de estas escrituras es el resultado de una provincia solidaria, que comprende las desigualdades y promueve políticas para que todas las familias bonaerenses tengan la tranquilidad de que nadie va a poder quitarles sus viviendas”, explicó el Gobernador y añadió: “Muchos vecinos esperaron este momento durante muchos años porque no podían pagar los costos de un escribano particular: hoy el Estado bonaerense les brinda seguridad jurídica, les condona las deudas y los acompaña para que las próximas generaciones partan desde un lugar mejor”.

Al respecto, Mena remarcó: “Creemos en un Estado presente y a la vez muy eficiente en sus tareas: por eso, este programa logró revertir el largo tiempo de espera que tenían los bonaerenses para conseguir la tan ansiada escritura de su casa”. Asimismo, Batakis señaló que "esta entrega de escrituras representa la estabilidad jurídica que merece cada uno de los vecinos: es fundamental que el Estado esté presente para otorgar las soluciones que no brinda el mercado”.

“Este es un día muy importante para nuestra ciudad: gracias al trabajo articulado con la Provincia podemos dar respuestas a problemáticas concretas como son la seguridad y la necesidad de los y las vecinas de acceder a sus títulos de propiedad de manera gratuita”, subrayó Astorino Hurtado.

Por último, Kicillof remarcó: “Vamos a seguir trabajando todos los días para garantizar que los bonaerenses cuenten con un Estado que promueva el desarrollo del interior”.

