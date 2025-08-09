Se pronunció la Justicia Electoral tras la denuncia por los cambios en el padrón

El juez federal con jurisdicción electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, explicó los motivos por los cuales se modificó el lugar de votación de la mayoría del padrón.

La polémica estalló luego de que la vicegobernadora y candidata a diputada, Verónica Magario, denunciara que la Justicia Electoral había modificado los centros de votación a la mayoría de los electores de la Tercero Sección.

“No es un cambio en un lugar específico o en un municipio en particular, sino por un relevamiento que hace la Junta Electoral todos los años”, señaló Ramos Padilla.

Acto seguido, indicó que “la gran mayoría votará más cerca” de su domicilio, y agregó que “las personas mayores no tendrán que subir escaleras”, además de que “en el 77 % de las escuelas se votará en planta baja”.

“Se garantiza que cada ciudadano votará en el circuito que le corresponde”, expresó, en declaraciones a Radio Provincia, al tiempo que pidió se realice “una campaña para informar el lugar de votación”.

Antes de finalizar, el magistrado recordó que en elecciones pasadas “había gente que se tomaba dos colectivos para ir a votar, personas mayores que no podían subir escaleras y autoridades de mesa que quedaban a la intemperie”.