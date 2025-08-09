La Matanza: Así fue cómo un policía defendió a un taxista que estaba siendo robado y mató al ladrón

Un policía se vistió de héroe en las últimas horas al interceder en un robo en proceso en plena calle en La Matanza, cuando bajó raudamente del colectivo en el que se movilizaba para salir en defensa de un taxista, y finalmente abatió al malviviente.

Todo sucedió este miércoles por la mañana en el cruce de Ruta 3 y Avellaneda de Lomas del Mirador, en el mencionado distrito del Conurbano bonaerense oeste, por donde pasaba el interno de la Línea 620 en el que circulaba el sargento de la Policía Bonaerense cuyas iniciales son JM en el momento preciso en el que un ladrón armado abordaba a un taxista para robarle.

El uniformado, de 35 años de edad y quien se dirigía a tomar servicio al Destacamento Lomas del Mirador, advirtió que en el semáforo de la mencionada esquina se producía el hecho, rápidamente descendió del ómnibus y se identificó como personal policial, munido de su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros.

La respuesta del malviviente fue disparar por lo que se generó un enfrentamiento que acabó cuando el sujeto corrió hacia el interior del Barrio “Santos Vega”, e ingresó por uno de sus pasillos.

Informado de lo sucedido, al lugar acudió personal del Comando de Patrullas que, tras una breve inspección ocular, constataron que el delincuente había caído luego de unos metros de haber ingresado al barrio de emergencia, sin vida.

El sujeto, quien presentaba una herida de arma de fuego en el cuello, fue identificado como Maximiliano Alejandro Giori Pucheta, tenía 32 años de edad y un frondoso prontuario que incluía una causa por robo agravado que databa de marzo del 2013, y otra por robo en grado de tentativa, de agosto del 2019.

Es importante resaltar que, tras constatar la muerte de Giori Pucheta, los vecinos rodearon al agente que le disparó en actitud hostil, por lo que fue escoltado por sus camaradas.

El caso es investigado por la UFI Nº 12 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro, quien solicitó que no sea la Policía Bonaerense la encargada de las pericias, al tiempo que pidió que se releven las cámaras de seguridad de la zona y se identifique al taxista, ya que huyó del lugar tras el hecho.

Por el momento Fornaro no tomó ninguna medida restrictiva de la libertad del sargento, aunque elevó el correspondiente informe a la Auditoría General de Asuntos Internos, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, para que evalúe el accionar del uniformado.