Con eje en la gestión, los candidatos de Fuerza Patria realizaron una jornada de capacitación

Los candidatos de Fuerza Patria en La Plata llevaron adelante una jornada de formación, capacitación y actualización en gestión que contó con la participación del intendente Julio Alak.

El encuentro tuvo lugar este miércoles en la sede del Instituto de Capacitación Política (ICP), ubicado en calle 54 entre 10 y 11.

La mesa de trabajo permitió brindar herramientas a los aspirantes a Diputados, Concejales y Consejeros Escolares en materia de gestión para fortalecer su cercanía con los vecinos y atender sus demandas. Hubo intercambios de experiencias, consultas y anotaciones.

"Esta jornada de capacitación fue un espacio valioso para el intercambio de ideas y experiencias. Nuestros candidatos pudieron compartir consultas, recibir orientación y tomar nota de los desafíos y oportunidades que se presentan en la gestión. Fue un día de aprendizaje y crecimiento que nos permitirá seguir mejorando y trabajando para nuestra ciudad”, expresó Alak.

En esta oportunidad, se destacó la enorme reestructuración de la administración municipal que se encaró durante los últimos años. La construcción del Centro de Atención Municipal (CAM), el Centro de Operaciones Municipal (COM) y el Centro Logístico permitió unificar la gestión local, que anteriormente se desarrollaba en más de 100 edificios diferentes, optimizando los recursos y mejorando la eficiencia en la atención a los vecinos.

Además, se abordaron temas clave como el plan de recuperación del espacio público y la intervención en plazas y parques, así como el abordaje de la venta ambulante. Estos esfuerzos buscaron promover un uso más ordenado y seguro de los espacios verdes.

En ese aspecto, el primer candidato a concejal en La Plata, Sergio Resa, expuso sobre los lineamientos del Plan de Obras y Mantenimiento Urbano que ejecuta la Municipalidad.

“En este proceso de capacitación, analizamos los logros alcanzados por la gestión municipal en estos meses, destacando la recuperación del espacio público, la mejora en la atención ciudadana y la implementación de políticas públicas efectivas. Con esta base sólida, nos enfocamos en seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los platenses”, remarcó Resa.

Por su parte, el secretario de Economía comunal, Marcelo Giampaoli, brindó detalles sobre el estado de quiebre operativo en el que se encontraba el Municipio al asumir la administración actual con una deuda superior a los $21.500 millones.

"Iniciamos un programa de reordenamiento de la gestión municipal y, en apenas un año, logramos cancelar la totalidad de la deuda. Hoy somos un municipio superavitario, que administra bien sus recursos para hacer obras", profundizó.

En el marco de la jornada de formación, también se expusieron ejes clave de gestión como el orden y la transparencia institucional, el plan de renovación del alumbrado público y la ejecución de nueva infraestructura vial e hidráulica.

Estuvieron presentes los candidatos a diputados, Lucia Iañez, Paula Lambertini, Lucio Denappole, Claudia Gallardo, Cristian Vander, Carola Corra y Paula Lambertini; los aspirantes a Concejales Juan Granillo Fernández, Josefina Bolis, Cintia Mansilla, Rosario de Rosa y Ronald Mojalote; entre otros.