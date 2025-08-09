Dramática advertencia de la UIA: “Se pierden 1.500 empleos industriales por mes”

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió por el impacto del modelo económico libertario en el sector y la caída de la actividad, con un saldo negativo en materia de empleos.

Un comunicado que lleva la firma del titular de la UIA, Martín Rappallini, puso de manifiesto la “inquietud por el nivel de actividad” del sector industrial, y contrapuso que la producción aún no acompaña la mejora macroeconómica esbozada por el Ejecutivo.

En materia de puestos de trabajo, el diagnóstico es estrepitoso. Desde marzo de este año, la UIA precisó que “se registran caídas mensuales de entre 1.000 y 1.500 empleos industriales”.

La ausencia de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas fue otro tópico abordado por los industriales. El escrito pone al descubierto la necesidad de “implementar líneas de crédito específicas para las PyMEs industriales, que enfrentan dificultades para sostener el capital de trabajo y mantener las cadenas productivas”.

En igual tenor, la UIA reclamó “tasas de interés accesibles y compatibles” con la estructura financiera de las empresas productivas.

Por último, solicitó que el sostenimiento del empleo industrial sea “un eje central de la agenda económica”.