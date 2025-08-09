La amenaza del Gobierno tras la derrota en el Congreso: “Esto no va a ser gratis”

El director de Comunicación Digital del Gobierno de La Libertad Avanza, Juan Carreira -reconocido como Juan Doe- cuestionó los proyectos aprobados en las últimas horas en el Parlamento.

“El Congreso acaba de deshacer meses de reformas del Estado, motosierra a cajas de la política y achique del gasto público. Básicamente dijeron: ‘volvamos a la era de Massa’. Esto no va a ser gratis”, bramó el militante libertario que cobra millones del Estado por su función de tuitear.

Asimismo, exclamó: “Qué gran ejemplo de las dos Argentinas. Por un lado, la Argentina de Milei, donde se llevó a cabo un proceso de optimización de los recursos del Garrahan que permitió aumentar un 60 % los sueldos a médicos sin aumentar 1 peso el gasto público total”.

“Por otro lado, la Argentina kukarda, que pide un aumento sin decir de dónde sacar la plata y quebrando completamente el presupuesto del Ministerio de Salud”, fustigó.

Finalmente, sostuvo que “hasta el decreto que derogaba el 1 % de impuesto a entrada de teatros rechazaron en el Congreso”.

“Es el último manotazo de ahogado de la casta que sabe que a partir del 10 de diciembre no va a poder hacer este circo nunca más”.