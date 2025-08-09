La Plata tendrá su propio monumento a Don Quijote y Sancho Panza

El intendente de La Plata, Julio Alak y la comunidad española local anunciaron la reconstrucción de la Plaza España, emblemático espacio verde de Avenida 7 y 66, donde además se sumará un nuevo monumento en homenaje a Don Quijote y Sancho Panza, uno de los símbolos universales de la literatura hispana.

“Este es un paso más que damos en el camino de la recuperación de las plazas y parques de nuestra ciudad. Lo hicimos en Plaza San Martín, en Plaza Italia, en Plaza Rocha, en la Plaza de la Madre en Los Hornos, y lo estamos haciendo en Parque Saavedra, donde comenzamos esta semana las obras de reconstrucción”, expresó Alak, quien estuvo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa.

Los trabajos comprenden la renovación de las veredas perimetrales y de los caminos internos de la plaza, con una superficie a intervenir de aproximadamente 5.600 metros cuadrados. Además, se recuperarán 7.000 metros cuadrados de áreas verdes, se reemplazará el mobiliario urbano y se instalarán nuevas luminarias con tecnología LED.

“No sólo vamos a poner en valor el espacio, con la renovación del solado, la iluminación, la parquización, el mobiliario, sino que además vamos a generar nuevas zonas especiales para la recreación y el descanso”, agregó el mandatario platense.

En el marco de las tareas, se prevé la creación de nuevas zonas recreativas y de descanso, un sector de juegos infantiles y un espacio para la práctica deportiva.

Conjuntamente, se jerarquizará la Avenida 7 con el objetivo de fortalecer su integración con el entorno urbano y consolidar la conexión entre la Plaza España y otros espacios verdes que se encuentran sobre esta arteria.

Por último, se intervendrá el Monumento a la Confraternidad Hispano-Argentina y se emplazará uno en homenaje a Don Quijote y Sancho Panza, réplica de aquel que se encuentra en la Plaza España de Madrid. Los criterios para estas ejecuciones serán definidos en conjunto con representantes de la comunidad española en La Plata, asegurando así un reacondicionamiento respetuoso de su significado histórico y cultural.

Cabe destacar que en principio se pensó construir en el lugar una Fuente de Cibeles, pero la comunidad española propuso el emplazamiento del monumento mencionado anteriormente. Las obras comenzarán el 20 de agosto próximo y se prevé su inauguracion el 21 de marzo del 2026.

Estuvieron presentes durante el encuentro el vicecónsul de España en La Plata, Cristian Foyth; junto a representantes del Hospital Español, la Fundación Española, los Centros Gallego, Asturiano, Aragonés, Andaluz, Islas Canarias y Castellano Leones, como también el Club Español.