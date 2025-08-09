La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó desde el Santuario de San Cayetano en Liniers la tradicional marcha por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” que tendrá como destino la Plaza de Mayo.

“Milei ya empezó a ser derrotado en el Congreso, ahora lo tenemos que terminar de derrotar en las calles para que después sea derrotado en las urnas”, aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Asimismo, sostuvo que “el Gobierno está pasando su peor momento. Es ahora cuando tenemos que acelerar. Esta masiva movilización tiene que ser la antesala de un nuevo paro general. Hay condiciones y sobran motivos”.

#Conflictividad 🙏🏽 Comenzó la Marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo: "Milei nos conduce hacia una tragedia"



“Los trabajadores llegamos a esta nueva marcha de San Cayetano más pobres, más endeudados y con la salud más deteriorada que a la del año anterior. El Gobierno sólo se ha dedicado a juntar dólares para pagarle al FMI. Esta gente nos conduce hacia una tragedia”, planteó.

“Desde el frente sindical tenemos el desafío de mantener y hacer crecer la conflictividad en todo el país. Crece el rechazo social a la gestión nacional y es un momento que debemos aprovechar”, concluyó el referente estatal.

Cabe recordar que el Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo integrado por ATE está conformado por más de 100 organizaciones, incluyendo la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), las dos CTA, y sindicatos de la CGT.

Antes de llegar al punto de destino, ATE definió la intersección entre Diagonal Norte y Florida a las 13 como punto de concentración previo al ingreso a la Plaza de Mayo.