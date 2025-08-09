Cruce de nuevas dramaturgias chilenas y argentinas en ArChiDrama

Entre el 11 y el 14 de agosto se realizará la quinta edición de ArChiDrama, encuentro de nuevas dramaturgias chilenas y argentinas, en el Centro Cultural MATTA Embajada de Chile bajo la dirección general de Florencia Bendersky y Rodrigo de Diego.

La actividad cuenta con el apoyo de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile y el Centro Cultural MATTA Embajada de Chile en Argentina, con la colaboración de la Embajada Argentina en Chile y producción general de De Lirio Producciones.

En este intercambio, dos semimontados de obras de teatro de origen chileno serán llevados a escena por una directora y un director argentinos: “Topografía de las lágrimas” de Luis Barrales (Chile) con dirección de Mariana Chaud y “Vivir juntas” de Carla Romero (Chile) con dirección de Ariel Farace.

También habrá conversatorios con los dramaturgos y directores de ambos países sobre las realidades de las artes escénicas a los dos lados de la cordillera y la presentación de “ArChiDrama Invita”, el encuentro de nuevas dramaturgias que en 2026 sumará a Brasil cómo país participante, junto a Chile y Argentina.

ArChiDrama es un encuentro de artes escénicas que tiene como finalidad generar un diálogo entre Chile y Argentina, buscando dar paso a un corpus territorial, gestado desde el teatro, en donde palabra e imagen pueden articular un nuevo sentido y trama.

El evento visibiliza a sus creadoras y creadores para comprobar que todos tienen similitudes en sus problemáticas, y sus historias replican en los lenguajes que les constituyen, hermanando así, en escena, a dramaturgas, dramaturgos, directores, directoras, intérpretes y público.





Este cruce de nuevas dramaturgias es pensado y llevado a cabo por De Lirio Producciones, con el apoyo del Centro Cultural MATTA Embajada de Chile en Argentina y la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile, con la colaboración de la Embajada de Argentina en Chile.

Programación

---) Lunes 11 y miércoles 13 – 19 horas

Topografía de las lágrimas

Autor: Luis Barrales (chileno)

Dirección: Mariana Chaud (argentina)

Actúan: Ximena Banus, Luciana Lifschitz , Nicolás Levin, Violeta Brener



---) Martes 12 y jueves 14 – 19 horas

Vivir juntas

Autora: Carla Romero (chilena)

Director: Ariel Farace (argentino)

Actúan: Fiorella Cominetti, Tamara Kipper y Julia Zlotnik

Como quedó dicho, la entrada es gratuita (se retiran por orden de llegada). Centro Cultural Matta (Tagle esquina Avenida del Libertador, entrada por Plaza República de Chile).

ArChiDrama es un encuentro de nuevas dramaturgias argentinas y chilenas, cuyo formato consiste en cruzar textos y autores-directores entre los países vecinos. Para ello se seleccionan destacadas y destacados dramaturgos/directores que, por sus características, son representantes de las nuevas dramaturgias de sus países.

Cada participante presenta dos textos de su autoría para que se realice la selección y curaduría de uno de esos materiales. Luego se asignan las obras seleccionadas. Cada participante recibe una obra de su contraparte del otro país, para llevar a cabo un semimontado. Así quedan conformadas las duplas y cruces de textos entre ambos países. La y el dramaturgo-director encargado de cada montaje, deberá decidir y seleccionar a los actores y actrices que interpretarán la obra, siendo único requisito que residan en el país del montaje.

Se destina un mes y medio a ensayos y se organizan dos funciones de cada obra. De esta forma, las obras chilenas serán representadas en Argentina con el montaje de la y el dramaturgo/director argentino, y las obras argentinas serán representadas en Chile con el montaje de la y el dramaturgo/director chileno.

El encuentro se replicará en Santiago de Chile del 28 al 29 de octubre. Cada uno de los autores participantes viajará al país donde se monte su material para producir un diálogo entre los semimontados, los pares del otro país, y los espectadores.

Las obras a realizarse en Chile el 28 y 29 de octubre son “En la huerta”, de Mariana Chaud, dirigida por Luis Barrales y “Luisa se estrella contra su casa” de Ariel Farace, dirigida por Carla Romero. Ambos semimontados se presentarán en el Teatro de la Universidad Católica de Chile (Teatro UC) ubicado en Jorge Washington 26, Ñuñoa, Santiago de Chile.

