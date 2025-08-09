Intendente PRO apuntó contra LLA por ser “funcional al kirchnerismo”

El intendente de Junín y primer candidato a senador provincial en la cuarta sección electoral por la alianza Somos Buenos Aires, Pablo Petrecca, justificó su decisión de no sumarse al frente electoral conformado entre su partido, el PRO, y La Libertad Avanza.

“No creo en acuerdos que son imposiciones”, expuso el jefe comunal, para luego apuntar contra el presidente Javier Milei al dar cuenta que “no está bueno pelearte con todo el mundo y no están buenos los discursos de odio cuando querés que al país vengan inversiones”.

“Las inversiones no van a venir si te peleaste con todos los gobernadores, si insultás a la vicepresidenta, si te peleas con todo el Congreso”, enumeró Petrecca en declaraciones a Radio Rivadavia.

En tanto, puso de relieve que, en la cuarta sección, Somos lleva una lista de candidatos en la que están “nueve intendentes que venimos trabajando desde el año 2015, y que somos del PRO, del radicalismo y del vecinalismo”.

“La realidad marca que en el año 2023, los cuatro diputados de la cuarta sección electoral que ingresaron por Milei hoy están votando (en la Legislatura bonaerense) a favor de Axel Kicillof”, acotó.

Y contrastó: “Nosotros desde el 2015 estamos en la misma vereda, enfrente del populismo, del kirchnerismo, de La Cámpora. En la cuarta sección electoral estos nueve intendentes representamos más del 60 % del padrón electoral. Somos los únicos que podemos ganarle al kirchnerismo, si alguien es funcional al kirchnerismo en la cuarta sección, concretamente es La Libertad Avanza”.

Finalmente, recordó que en Junín “tenemos hace un año y medio la ciudad cortada a la mitad porque hay una obra que está paralizada. Un paso a nivel que nos corta la ciudad. Y la Nación no quiere hacerlo porque tiene una decisión política puntual de no hacer obra pública, la cual no comparto”.

“Yo creo en la obra pública, porque transforma la realidad de los vecinos y creo que, si no está el Estado municipal, en este caso no habría resolución de muchos temas. Si el Gobierno no lo quiere hacer, que nos traspase la obra a nosotros. Y ni siquiera pudimos lograr eso en un año y medio”, finalizó.

