Festival La Plata Capital: shows gratuitos de Los Tabaleros y Los Tekis

Con entrada libre y gratuita, la Municipalidad de La Plata llevará adelante este sábado en Plaza Moreno una nueva edición del Festival de Folklore La Plata Capital.

Se viene el Festival de Folklore La Plata Capital🙌🏻

Este sábado desde las 14hs, vení a disfrutar de una tarde a pura música junto a increíbles artistas.



📍 Plaza Moreno pic.twitter.com/MzNZ2j1iSa — Municipalidad de La Plata (@LaPlataMLP) August 5, 2025

Desde las 14 horas, el público podrá disfrutar de una nutrida grilla musical con la participación de artistas locales como Ezequiel Romano, La Bestia Folk, Fiore Ayllon, La Cincha, Tierra Negra y La Juntada Platense.

Por otra parte, los payadores Facundo Pistone y Nazareno Peralta aportarán su arte, mientras que el Ballet Cimarrón sorprenderá con una puesta en escena innovadora.

Los shows centrales estarán a cargo de Los Tabaleros y Los Tekis, mientras que la conducción del evento estará en las voces de Daniel Líneas y Carolina Nasif.

De este modo, la gestión del intendente Julio Alak propone celebrar la identidad folklórica de la región, visibilizando a los artistas locales y promoviendo el encuentro a través de la música y la danza.

Día del Niño

El domingo, en tanto, desde las 13 y hasta las 17 horas será el turno de celebrar el Día del Niño, en el marco de una propuesta especial para los más chicos que tendrá un cierre mágico con el show de Canticuénticos.

Además del espectáculo central, la jornada contará con estaciones de juegos, deportes, circo y actividades culturales pensadas para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Como en los grandes festejos de la ciudad, el perímetro central de Plaza Moreno estará cerrado durante ambas jornadas para garantizar la seguridad de los asistentes, especialmente de los niños y niñas el día domingo.

¡LLEGA EL FESTIVAL DIA DEL NIÑO! ☀️ Los esperamos este domingo, desde las 14 hs, en Plaza Moreno para disfrutar de una tarde a pura alegria 👉🏻 Vení con quien quieras. ¡La entrada es libre y gratuita! pic.twitter.com/KF5JkgFmUT — Municipalidad de La Plata (@LaPlataMLP) August 6, 2025

El operativo de la Municipalidad, a su vez, incluirá la presencia preventiva del SAME, estaciones de hidratación, un espacio para niños perdidos y el control de agentes de Seguridad y Control Urbano, quienes trabajarán para garantizar el orden y el normal desarrollo del evento.

Cabe mencionar que el tránsito en la zona permanecerá habilitado, aunque agentes de Control Urbano realizarán tareas de prevención y ordenamiento para facilitar la circulación peatonal durante las actividades.