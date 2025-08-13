El presidente de la Nación, Javier Milei, presentó este jueves en La Matanza a sus candidatos a legisladores para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, acompañado además por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

‼️Kirchnerismo: 𝑁𝑈𝑁𝐶𝐴 𝑀𝐴𝑆



👉 En PBA está año comienzan a cambiar las cosas, se termina la desidia y la provincia como feudo del populismo.



📍Villa Celina junto a los candidatos de @LLAenPBA comenzó la campaña 2025#VLLC @JMilei @KarinaMileiOk pic.twitter.com/qyvNTxH3pM — Miriam Niveyro (@MiriamNiveyro) August 7, 2025

La foto de presentación se montó en el asentamiento Las Achiras, Villa Celina, en el distrito más populoso del país. Allí aparecen el principal armador libertario en la Provincia, Sebastián Pareja; el diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo; su par de LLA, José Luis Espert y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

#elecciones2025 🗳 Milei hizo campaña en La Matanza con polémica: Banalizó el terrorismo de Estado



📌 https://t.co/WA94Dq6VeG pic.twitter.com/7gWVWlMfou — ANDigital (@ANDigitalOK) August 7, 2025

“Kirchnerismo, nunca más”, fue la frase elegida y estampada en una bandera que sostenían los funcionarios y candidatos, todos vestidos de violeta, salvo el jefe de Estado.

Vale mencionar que la tipografía escogida para la campaña es la misma que la utilizada en el libro del informe “Nunca Más”, que reúne el trabajo realizado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

Por supuesto, entre los presentes estuvieron los principales aspirantes: el excomisario de la Policía Bonaerense, Maximiliano Bondarenko, por la tercera sección, y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, por la primera sección.

También el jefe comunal de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quien competirá por la quinta sección; Gonzalo Cabezas (cuarta); Natalia Blanco (segunda); Oscar Liberman (sexta); Alejandro Speroni (séptima); y Francisco Adorni (octava).

