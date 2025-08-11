Reapareció Mondino y le apuntó a Milei por la estafa: “No es muy inteligente o es corrupto”

La excanciller Diana Mondino reapareció en público durante las últimas horas con una polémica declaración respecto a la implicancia del presidente Javier Milei en la criptoestafa $LIBRA.

Durante una entrevista internacional con la cadena televisiva Al Jazeera, Mondino protagonizó un incómodo momento cuando el periodista le consultó sobre la publicación realizada por Milei el 14 de febrero de este año para promocionar la criptomoneda.

“No debería haberla publicado”, admitió, y ante la repregunta de los motivos que lo llevaron a hacerla, contestó: “Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea”.

El tema de la estafa cripto continuó y la exministra de Relaciones Exteriores –fue echada del cargo en octubre del 2024- fue preguntada una vez más sobre la ganancia de 250 millones de dólares que obtuvieron quienes operaron y retiraron el dinero a tiempo.

“Así que hay dos posibilidades. O no es muy inteligente o era una especie de corrupto”, respondió Mondino, y dejó atónito al entrevistador con su confesión.