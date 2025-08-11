Sujarchuk publicó un libro sobre IA y fue elegido entre los 30 alcaldes más innovadores de América Latina

El intendente de Escobar y exsecretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, publicó un libro en el que presenta una aguda reflexión sobre la ética y la participación ciudadana en tiempos de Inteligencia Artificial (IA).

“Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanIA inteligente”, publicado por la editorial Planeta con prólogos de Felipe Pigna y Santiago Siri, analiza el impacto de la IA y los nuevos desafíos que esta fase de la revolución digital le plantea a la gestión del Estado, la seguridad, la educación, la salud y el mundo del trabajo y la producción.

Lejos de un enfoque técnico, “Mañana es hoy” es un manifiesto que plantea que el futuro digital también debe ser profundamente humano.

Paralelamente, Sujarchuk recibió dos importantes reconocimientos basados en su labor al frente del Municipio de Escobar y su visión para integrar tecnología, gestión y bienestar social. Por un lado, fue elegido entre los 30 alcaldes más innovadores de América Latina por la organización sin fines de lucro RIL (Red de Innovación Local), que valoró su capacidad para liderar transformaciones públicas de alto impacto.

En esa lista hay solo tres argentinos. La misma institución también le otorgó el sello “Ciudad del Conocimiento” a Escobar, una validación de las políticas públicas en la temática. Según RIL, “las ciudades elegidas son aquellas que tienen una trayectoria y una hoja de ruta muy clara para que otras ciudades puedan replicar: contagian buenas prácticas, inspiran, son nuestras ciudades faro".

Además, esta misma semana, Sujarchuk también fue elegido como uno de los siete líderes postulados para el prestigioso Smart City Prize, que se entrega el 30 de septiembre en Seúl, Corea del Sur, en la categoría Liderazgo. En esa lista hay solo dos latinoamericanos: el alcalde de Escobar y su colega de Santiago de Cali (Colombia) Alejandro Eder Garcés. Este galardón internacional se entrega junto a la World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO) a quienes impulsan el uso innovador de la tecnología y los datos para mejorar la calidad de vida en sus ciudades.