La Junta Electoral desestimó un planteo para impugnar las candidaturas testimoniales

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó este jueves un pedido para inhabilitar candidaturas testimoniales de cara a los comicios del 7 de septiembre.

Los miembros de la Junta echaron por tierra un planteo de la abogada, Silvina Martínez, quien había realizado una presentación para que el órgano electoral impugnara las postulaciones.

“Es disvalioso para el sistema institucional y éticamente reprochable que una persona se postule para un cargo a sabiendas que no asumirá”, argumentaron los magistrados.

De todos modos, aclararon vía resolución que “no es ilegal, por lo que no puede ser observado a priori por ello”.

La repercusión también llegó a la Legislatura bonaerense, donde La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir las postulaciones testimoniales.