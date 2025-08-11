Violento femicidio en Glew: Asesinó a su madre e intentó simular un accidente

Un brutal homicidio sucedió en las últimas horas en Glew donde un hombre asesinó a golpes a su madre, convocó a la policía y les dijo que se había caído.

El hecho ocurrió este miércoles en una vivienda de la calle Zufriategui al 3200 de la mencionada localidad del partido de Almirante Brown, en el Conurbano bonaerense sur.

Hacia allí se dirigió una patrulla de la Comisaría Séptima tras recibir un alerta al 911 del propio femicida, identificado con las iniciales ODG, de 54 años de edad, quien relató ante los uniformados que su madre, Clara Mirta Garcete, había perdido el equilibrio y se había caído, golpeando su rostro contra el piso.

Al observar la casa hallaron el cuerpo de la mujer, de 90 años, tendido en el piso entre la habitación y el living, sin signos vitales y con lesiones en su rostro, pero lo que más llamó la atención de los efectivos fue que tenía torcido el tabique de su nariz, como si hubiera recibido un certero golpe, además de una lesión en el cuello, del tipo que se produce en un ahorcamiento.

Elevadas las actuaciones correspondientes, el caso recayó en la UFI Nº 2 especializada en Género del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal María Cecilia Manfredi, quien ordenó la aprehensión del hombre y caratuló la causa como “homicidio agravado por el vínculo (femicidio)”.

Al mismo tiempo, la agente fiscal ordenó que al cadáver de la nonagenaria se le practique una operación de autopsia en el Hospital Esteves, a donde fue trasladado.

Según trascendió, y en diálogo con vecinos, se supo que la relación entre madre e hijo no era la mejor y que, de hecho, la mujer había sido víctima de más de un episodio de violencia de género previamente.