Kicillof con agenda de gestión en la Costa

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desplegará este viernes una intensa agenda de gestión en localidades de la quinta sección electoral.

A las 10.30 horas, está prevista la entrega de la resolución a través de la cual se crea un Anexo de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1, la primera institución con orientación en Pesca y Acuicultura.

Acto seguido, el mandatario provincial le hará entrega al intendente, Walter Wischnivetzky, una retroexcavadora en el marco de la Etapa V del Plan de Mejoras de Caminos Rurales.

También entregará un camión caja abierta para la gestión de residuos y bolsones tipo big bag e indumentaria destinada a las cooperativas de reciclado del distrito.

Por último, se procederá a la presentación de una ambulancia de alta complejidad preparada para dar respuesta a pacientes en estado crítico. Es la N° 380 desde el inicio de gestión

Ya en horas del mediodía, Kicillof inaugurará junto al jefe comunal la Casa de la Provincia número 14 desde el inicio de la gestión.

Vale destacar que, por primera vez, se incorporó una oficina comercial del Banco de la Provincia para asesoramiento general.

En horas de la tarde, el jefe del Estado bonaerense se trasladará a General Pueyrredón para encabezar la apertura de la jornada del Congreso CONAGUA 2025, en el Hotel Provincial Mar del Plata.

El último punto de la agenda marca la participación de la apertura de la Semana Social 2025 y un encuentro con la Comisión Episcopal de la Pastoral Social.

