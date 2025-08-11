No se detiene la usina creativa de Muscari: llega “El divorcio del año”

La nueva comedia de José María Muscari reunirá en el escenario a Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal, en lo que promete ser uno de los grandes acontecimientos teatrales del próximo año.

El reconocido director presenta El divorcio del año, la primera obra confirmada para la cartelera porteña 2026, con producción a cargo de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé, a estrenarse en enero en el Multiteatro.

Con texto original de Mariela Asensio y José María Muscari, dupla creativa detrás del éxito teatral Perdidamente, El divorcio del año es una comedia audaz y contemporánea propone una mirada filosa, emotiva y profundamente divertida sobre las relaciones de pareja y los vínculos familiares, con una puesta en escena innovadora que atrapará al público desde el primer minuto.

“Es un placer dar a conocer el primer estreno teatral del 2026 y hacerlo con un equipo tan talentoso. Será una obra dará que hablar, hará reír, conmoverá y quedará en la memoria del público”, adelantó Muscari.

Vale mencionar que las entradas se pondrán a la venta próximamente por Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1283.