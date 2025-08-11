Enamorado de Milei, exintendente PRO asegura que Macri “quedó a mitad de camino”

El exintendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, irá en el tercer lugar de la lista de candidatos a diputados provinciales por La Libertad Avanza-PRO en la sexta sección, postulación a la que accedió, según confesó, “a pedido” de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Asimismo, explicó que su intención es “aportar un granito de arena para la recuperación de Bahía Blanca y la zona en tiempos tan difíciles”.

“También para defender ideas en las que creo absolutamente, que las está llevando adelante con coraje y valentía el presidente Milei. Está bueno que quienes creemos en ese camino aportemos desde nuestro lugar, en este caso en la Legislatura”, enfatizó el dos veces jefe comunal bahiense.

En declaraciones a LU2 r econoció que “no fue fácil” la decisión de regresar a la arena política, “después de este año y medio con poca vinculación, pero ante el pedido de la doctora Bullrich y de gente que me ha venido acompañado a uno en estos años, he decidido volver con convicción y porque uno se siente útil”.

“Hay mucho por trabajar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde las políticas van en sentido opuesto al que propone Milei”, enfatizó Gay.

Por otra parte, afirmó que “indudablemente”, el PRO va camino a ser absorbido por La Libertad Avanza.

Dijo que la fuerza macrista “tuvo problemas internos como algunas decisiones muy centralistas y además porque, más allá de lo que propuso el Gobierno de Mauricio Macri, el que realmente lo hace es Milei. El Gobierno de Macri quedó a mitad de camino, con el gradualismo y la búsqueda de consensos, y no se pudo avanzar”.

“El mejor ejemplo fueron los piquetes y esas modalidades que llevaban adelante los gerentes de la pobreza. El electorado del PRO se fue a LLA antes que los dirigentes y ahora los dirigentes no tienen otro camino que ese”, completó.