Apareció la variante “Frankenstein” del COVID: ¿Qué se sabe hasta ahora?

Los virus, por naturaleza, mutan con frecuencia al reproducirse. Esto significa que cuando un virus se copia a sí mismo, la nueva versión no es necesariamente idéntica a la anterior. Algunas de estas mutaciones resultan irrelevantes, otras pueden debilitar al virus (lo cual es beneficioso para nosotros), pero hay casos en los que las mutaciones lo hacen más contagioso o le permiten evadir la inmunidad generada por vacunas o infecciones previas. En esos casos, la variante resultante tiene más chances de propagarse.

Un ejemplo conocido de esto es el virus de la gripe, que muta con frecuencia, razón por la cual las vacunas deben actualizarse y aplicarse cada año. Algo similar parece estar ocurriendo con el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19.

De la variante original a la XFG

Desde el inicio de la pandemia, el virus ha sufrido diversas mutaciones. Primero fue la cepa original, luego apareció la variante Ómicron, que se convirtió en dominante a nivel mundial. Posteriormente, esta variante también mutó, dando lugar a subvariantes como BA.1 y BA.2.

Ahora, surge una nueva variante denominada XFG, conocida popularmente como “Frankenstein”, ya que es una combinación (recombinación genética) de las variantes BA.1 y BA.2 de Ómicron. Esta nueva versión del virus ya ha sido detectada con frecuencia en Europa y más recientemente en Brasil, lo que genera preocupación en países vecinos por su proximidad geográfica.

¿Qué se sabe sobre la variante XFG?

Los primeros estudios indican que la variante “Frankenstein” podría ser más transmisible que sus predecesoras y tener cierta capacidad para evadir parcialmente la protección otorgada por las vacunas. Sin embargo, los expertos aclaran que las personas vacunadas no están presentando formas graves de la enfermedad.

El problema radica, según advierten los especialistas, en que muchas personas no han mantenido actualizado su esquema de vacunación, lo que podría aumentar el riesgo de contagio y de síntomas más intensos.

A diferencia de otras variantes, XFG no sólo presenta síntomas comunes como fiebre, tos o dolor de garganta, sino que provoca disfonía (alteración de la voz). Hace dos años, cuando un paciente presentaba afonía como síntoma de un resfrío, los médicos solían descartar COVID sin necesidad de realizar estudios. Actualmente, ese criterio ya no aplica: la pérdida o cambio de la voz podría ser un signo de esta nueva variante.

Medidas de prevención: lo que no cambia

Las recomendaciones para evitar el contagio siguen siendo las mismas:

---) Usar barbijo en espacios cerrados o con poca ventilación

---) Evitar el contacto cercano con otras personas si se presentan síntomas

---) Mantener una correcta higiene de manos

---) Completar y mantener al día el esquema de vacunación

***

Asesoró: Cristina Freuler (MN 58098), jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán.