El enésimo salto partidario de Luis Juez: oficialmente libertario

La Libertad Avanza presentó este jueves su alianza electoral en la provincia de Córdoba, donde competirá en las elecciones legislativas de octubre aliado al Frente Cívico de Luis Juez, el MID y el partido Primero la Gente.

De este modo, el actual senador nacional del PRO abrevará en una nueva experiencia política en su siempre acomodaticia vida política, con una permanencia de más de tres décadas en el Estado, sea municipal, provincial o nacional.

De acuerdo a lo informado a través de un comunicado, “por primera vez en una elección legislativa” habrá en la provincia mediterránea una “opción 100 % liberal que defienda las ideas y convicciones del Presidente”.

“El objetivo es uno solo: llenar de leones el Congreso para consolidar el cambio que vive la Argentina y apoyar las reformas que necesita el país para salir adelante”, acota el texto, al tiempo que condena “la voracidad del kirchnerismo y sus aliados de buenos modales”.

Y también se apunta al Gobierno provincial de Martín Llaryora, pues “ostenta niveles récord de presión fiscal que ahogan a la producción y a los trabajadores”, por lo que la fuerza violeta configura una “alternativa sólida que gane las elecciones en octubre”.

"Agradecemos a los partidos que se sumaron a dar la batalla por la libertad en nuestra provincia. Juntos cambiaremos para siempre la política en Córdoba", concluye el anuncio.