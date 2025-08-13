“Hay canciones que tienen más años que los gurises que nos van a ver”

En el marco de un encuentro con la prensa para conmemorar sus 30 años de trayectoria, La Vela Puerca presentó oficialmente la fecha del 1 de noviembre en Ferro, un reducto muy caro a los sentimientos de la banda y de su público.

El regreso al mítico estadio de Caballito tiene mucha historia, ya que habían presentado allí en 2007 su disco El impulso y regresan después de 18 años para un encuentro que promete ser histórico.

Ya disponibles las entradas para la gran fiesta de los 30 aniversario en el Estadio de Ferro, Buenos Aires!!!

🐽🎉🤘⁰⁰🎫 https://t.co/Mb7tqN0kHI



La historia sigue y la fiesta también!!



🗓 1/11 / ARG / Estadio de Ferro



🤘🤘🤘#lavelapuerca #lavelapuerca30 pic.twitter.com/TE3WL6dw51 — La Vela Puerca (@LaVela_Oficial) April 10, 2025

La jornada de este jueves estuvo cargada de emoción, compartida con seres queridos y colegas de la industria, y sirvió también para presentar adelantos visuales de la película en proceso junto con un clip promocional sobre el esperado concierto en el estadio de Avenida Avellaneda y Martín de Gainza.

Con recuerdos de los primeros “toques”, el fundacional aporte de Gustavo Santaolalla, el circuito uruguayo y la ascendente presencia en nuestro país, desde dormir en el Salón Pueyrredón a los estadios, con hitos como Cemento u Obras en el camino, los músicos de La Vela hicieron un repaso de ese fervoroso puente cultural construido entre Uruguay y Argentina, abriendo el camino para colegas y amigos como No Te Va Gustar, El Cuarteto de Nos y otros artistas.

Como quedó dicho, y con la excusa de soplar las 30 velitas, se sumaron músicos amigos de Nonpalidece, Kapanga, Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, El Plan de la Mariposa, 2 Minutos y Eruca Sativa, entre otros, quienes se unieron al festejo entonando el “Feliz cumpleaños”.

De este modo, una de las bandas icónicas de nuestro rock regional, se prepara para celebrar su trigésimo aniversario con un nuevo show preparado especialmente para la ocasión. Tres décadas de historia, música y pasión con sus seguidores.

Allí podrán disfrutarse de los grandes éxitos que marcaron la carrera de La Vela Puerca , un viaje musical por lo mejor de todos sus álbumes.

Vale reseñar que en abril y mayo de este año volvieron a Europa causando furor con más de 4500 personas en Barcelona, shows agotados en Málaga y Valencia.

Además, descollaron con el podcast original “Tenemos Jardín” un espacio donde recorren las historias de cada canción, revelando anécdotas y detalles.

Culmina la primera temporada del podcast “Tenemos jardín” - ANDigital https://t.co/a6vwX4L2og — La Vela Puerca (@LaVela_Oficial) June 27, 2025

A lo largo de su carrera, editaron ocho discos de estudio, numerosos álbumes en vivo y DVDs, y realizaron giras por América Latina y Europa, manteniéndose siempre fieles a su espíritu combativo, festivo y emocional. Temas como “El viejo”, “Zafar”, “José sabía” y “Por la ciudad” se convirtieron en himnos de varias generaciones.

“Hace poco, en pleno show, caí en cuenta que la canción que estaba cantando tenía más años que la que tienen la mayoría de los gurises que estaba viendo”, graficó el Enano al resumir el trasvasamiento generacional, una de las claves de la banda.

Así, en este 2025, La Vela Puerca celebra 30 años de música con una gira aniversario que recorre los escenarios más importantes del continente y con un show que promete repasar sus grandes éxitos, sorpresas y la misma energía que los convirtió en una de las bandas más queridas del Río de la Plata.