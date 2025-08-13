Pity vuelve

A través de una cuenta oficial de Instagram, aunque sin la verificación oficial, Cristian ‘Pity’ Álvarez confirmó su regreso a los escenarios, aunque todo quedará supeditado a la situación judicial del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Tras dar cuenta que el perfil @pityalvarezok será el canal “para dar a conocer todas las noticias oficiales”, el músico agradeció “a todos los que tienen páginas de nosotros que fueron los que estuvieron pasando información”.

Acto seguido, expresó: “Tengo dos noticias muy lindas para darles. Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Velez y antes de eso vamos a grabar”.

De este modo, sin brindar mayores detalles sobre la banda que lo acompañará, el ‘Pity’, referente ineludible del rock barrial de los 2000, confirmó su nuevo trabajo: “Basado en hechos reales”.

En la faceta menos grata, la judicial, cabe recordar que el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, un vecino del barrio Samoré del barrio porteño de Villa Lugano, fue suspendido en marzo 2023 debido al complicado estado de salud de Álvarez.

En ese momento, los jueces Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro y Juan María Ramos Padilla dispusieron la realización de informes médicos trimestrales para relevar su evolución.

Hace un año, Álvarez fue internado en una clínica privada para continuar con el tratamiento de rehabilitación por una infección surgida producto de un accidente que había sufrido años atrás.

Hoy por hoy, el artista está a disposición de la justicia, hasta que se encuentre en condiciones de afrontar el juicio.

La última aparición musical del ‘Pity’ data de 2023, instancia en la que grabó en estudios junto a Daniel Melingo y Julieta Laso, con quienes grabó cuatro piezas para el documental Tangos bajos.