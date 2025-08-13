“Insuficiente”: Estatales rechazaron el 3,2 % de aumento ofrecido por Kicillof

Los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires rechazaron la oferta elevada este viernes por la administración de Axel Kicillof.

La propuesta contemplaba un aumento salarial del 3,2 % en dos tramos: un 1,6 % en agosto y otro 1,6 % en octubre.

Sin embargo, los representantes de los trabajadores de la administración pública comprendidos en la Ley 10.430 la tildaron de “insuficiente”.

“Exigimos una mejora real”, contrarrestaron desde la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), y reclamaron una suba que también incluya septiembre.

“Consideramos esta propuesta claramente insuficiente, teniendo en cuenta el fuerte deterioro del poder adquisitivo y la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores del Estado”, argumentaron desde la Federación.

Una posición similar adoptó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que catalogó el ofrecimiento de “insuficiente”, a la vez que demando un aumento durante los tres meses que abarca el tramo de negociación salarial.