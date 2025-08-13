miércoles 13 de agosto de 2025 - Edición Nº4162

Tremendo accidente

Venía pisteando como un campeón y… destrozó la Ferrari

Un verdadero milagro ocurrió en una de las rotondas de acceso a San Vicente. Fue en el cruce de las Rutas 6 y 16. El conductor estroló la Ferrari y salió caminando como si nada.

Así terminó la nave.
Un hombre de 51 años de edad salvó milagrosamente su vida luego de destrozar la Ferrari amarilla que conducía en uno de los accesos a la ciudad de San Vicente.

El automovilista circulaba a bordo del vehículo a lo que estima era una gran velocidad y perdió el control en la rotonda en la que se cruzan las rutas 6 y 16.

Si bien la Ferrari amarilla quedó destrozada, nadie puede entender aún cómo es que el hombre se bajó caminando, sacó el celular y llamó para que lo vinieran a buscar.

El impresionante accidente vial sucedió en la madrugada de este viernes y, de acuerdo a un testigo, el vehículo quedó estampado contra el alambrado de un campo a unos 40 metros de la ruta, luego de que el conductor perdiera el control.

Los policías que acudieron al lugar del accidente encontraron a un remolque cuando se disponía a llevarse la Ferrari amarilla.

El hombre se domicilia en Canning, localidad compartida por los vecinos distritos de Ezeiza y Esteban Echeverría, todo en el Conurbano bonaerense sudoeste.

