Policiales y Judiciales | 8 ago 2025
Tremendo accidente
Venía pisteando como un campeón y… destrozó la Ferrari
Un verdadero milagro ocurrió en una de las rotondas de acceso a San Vicente. Fue en el cruce de las Rutas 6 y 16. El conductor estroló la Ferrari y salió caminando como si nada.
Un hombre de 51 años de edad salvó milagrosamente su vida luego de destrozar la Ferrari amarilla que conducía en uno de los accesos a la ciudad de San Vicente.
El automovilista circulaba a bordo del vehículo a lo que estima era una gran velocidad y perdió el control en la rotonda en la que se cruzan las rutas 6 y 16.
Si bien la Ferrari amarilla quedó destrozada, nadie puede entender aún cómo es que el hombre se bajó caminando, sacó el celular y llamó para que lo vinieran a buscar.
El impresionante accidente vial sucedió en la madrugada de este viernes y, de acuerdo a un testigo, el vehículo quedó estampado contra el alambrado de un campo a unos 40 metros de la ruta, luego de que el conductor perdiera el control.
Los policías que acudieron al lugar del accidente encontraron a un remolque cuando se disponía a llevarse la Ferrari amarilla.
El hombre se domicilia en Canning, localidad compartida por los vecinos distritos de Ezeiza y Esteban Echeverría, todo en el Conurbano bonaerense sudoeste.