Residencias: Ninguno de los médicos pudo revalidar la nota del primer examen

El Gobierno nacional informó este viernes que ninguno de los médicos que debían revalidar la nota obtenida en el examen de ingreso a residencias pudieron hacerlo.

De los 141 convocados a rendir nuevamente ante las sospechas de fraude y plagio, 117 obtuvieron notas “mucho más bajas” y 24 aspirantes ni se presentaron.

Según informó el Ejecutivo, a través del ministro de Salud, Mario Lugones, y del vocero presidencial, Manuel Adorni, en la mayoría de los casos la diferencia entre la nota original y la nueva fue calificada como “absolutamente escandalosa”.

Para graficar a modo de ejemplo, un postulante bajó de 96 a 63 puntos, otro descendió de 93 a 44, mientras que uno bajó de 95 a 36.

#Fraude 👎🏽 #residencias: Adorni informó que ninguno de los médicos pudo revalidar la nota del primer examen



📌 https://t.co/7gNdrBisoy pic.twitter.com/q06wKIfdEl — ANDigital (@ANDigitalOK) August 9, 2025

En efecto, el Ministerio de Salud remarcó que fueron excluidos de la orden de mérito para quienes no se presentaron o no alcanzaron una variación menor al 10 %.

“Con esta medida, evitamos que 141 personas —133 de ellas extranjeras— ocupen lugares privilegiados en la orden de mérito que no les correspondía”, manifestó el ministro de Salud, Mario Lugones.

Y subrayó: “En medicina, el ingreso se gana con conocimiento y esfuerzo. Detrás de cada guardia, diagnóstico y urgencia, hay vidas en juego. Por eso cuidamos que quienes ingresen al sistema estén preparados de verdad”.