Interés general | 8 ago 2025
Fraude
Residencias: Ninguno de los médicos pudo revalidar la nota del primer examen
Tras el escándalo por las sospechas de plagio, de los 141 convocados a rendir nuevamente, 117 obtuvieron notas más bajas y 24 aspirantes ni se presentaron. El 90 % eran extranjeros.
El Gobierno nacional informó este viernes que ninguno de los médicos que debían revalidar la nota obtenida en el examen de ingreso a residencias pudieron hacerlo.
De los 141 convocados a rendir nuevamente ante las sospechas de fraude y plagio, 117 obtuvieron notas “mucho más bajas” y 24 aspirantes ni se presentaron.
Según informó el Ejecutivo, a través del ministro de Salud, Mario Lugones, y del vocero presidencial, Manuel Adorni, en la mayoría de los casos la diferencia entre la nota original y la nueva fue calificada como “absolutamente escandalosa”.
Para graficar a modo de ejemplo, un postulante bajó de 96 a 63 puntos, otro descendió de 93 a 44, mientras que uno bajó de 95 a 36.
#Fraude 👎🏽 #residencias: Adorni informó que ninguno de los médicos pudo revalidar la nota del primer examen— ANDigital (@ANDigitalOK) August 9, 2025
📌 https://t.co/7gNdrBisoy pic.twitter.com/q06wKIfdEl
En efecto, el Ministerio de Salud remarcó que fueron excluidos de la orden de mérito para quienes no se presentaron o no alcanzaron una variación menor al 10 %.
“Con esta medida, evitamos que 141 personas —133 de ellas extranjeras— ocupen lugares privilegiados en la orden de mérito que no les correspondía”, manifestó el ministro de Salud, Mario Lugones.
Y subrayó: “En medicina, el ingreso se gana con conocimiento y esfuerzo. Detrás de cada guardia, diagnóstico y urgencia, hay vidas en juego. Por eso cuidamos que quienes ingresen al sistema estén preparados de verdad”.