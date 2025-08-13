Mar del Plata: Lo mataron de un golpe en la cabeza y después lo prendieron fuego

Macabro hallazgo este viernes en Mar del Plata, donde se encontró un cuerpo calcinado, maniatado y con una soga en el cuello.

Fuentes policiales precisaron que el cadáver fue detectado por un habitante del barrio Las Heras, cuando cruzó un descampado sobre la calle Rufino Inda al 2900.

En ese momento advirtió que, en el lugar donde habitualmente queman basura, había un cuerpo calcinado atado de manos y con una soga al cuello.

De inmediato dio aviso a la Policía, que se acercó la zona y comenzó las tareas de investigación.

La autopsia preliminar arrojó que la víctima era un hombre de entre 35 y 45 años.

Asimismo, se confirmó que lo asesinaron de un golpe en la cabeza y, luego, lo prendieron fuego.