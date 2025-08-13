Milei va a fondo con el ajuste: “Me van a tener que sacar con los pies para adelante”

Luego de la seguidilla de derrotas en el Congreso, el presidente Javier Milei recurrió a la cadena nacional para defender sus vetos al aumento a las jubilaciones y la emergencia de discapacidad,, proyectos de ley que ya consiguieron media sanción en Diputados.

“Luego de un año y medio de esfuerzos, comenzó a dar sus primeros resultados. La inflación se ha desplomado y va camino a desaparecer para el año que viene. Sacamos de la pobreza a más de 2 millones de personas”, se jactó el mandatario.

De todos modos, sostuvo que “no se puede arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo. Nada valioso en la vida ocurre de la noche a la mañana”.

“No se dejen engañar por los que llevaron al país al pozo al que estamos intentando salir. Es un engaño demagógico de la política. Usando causas nobles promulgan leyes que llevan a la quiebra a la Nación. Toma a la gente de idiota”, se quejó el líder libertario.

En ese sentido, puso de relieve que “los proyectos aprobados por el Congreso representan un dato de 2 puntos del PBI. Implicaría un endeudamiento adicional de 300 mil millones de dólares”

Así las cosas, anunció que “estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero. Vamos a prohibir que el tesoro financie el gasto con emisión monetaria”.

“No podemos repetir las mismas recetas que nos llevaron al fracaso. La única manera de crecer es con orden fiscal y monetario”, enfatizó Milei.

Luego manifestó que “el Congreso ha redoblado los esfuerzos de sabotaje y destrucción, porque son conscientes de que cada paso que damos hacia adelante es más difícil que ellos vuelvan al poder, deberán ganarse la vida honestamente en el sector privado”.

“El Congreso está impulsando gastos sin explicar las fuentes del financiamiento”, reiteró el Presidente al apuntar contra el atentando contra el “superávit fiscal”.

“No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso, le digo: si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”, remató el titular del Ejecutivo.