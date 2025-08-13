Cierra por tres meses la estación Plaza Italia del subte

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), este lunes 11 de agosto cerrará la estación Plaza Italia de la Línea D por aproximadamente tres meses. El objetivo es mejorar la infraestructura y optimizar la experiencia de viaje de los usuarios.

Cabe reseñar que en la Línea D, ya fueron puestas en valor las estaciones Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo.

Según se informó oficialmente, las obras en Plaza Italia incluirán: impermeabilización, pintura y nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en aluzinc; recambio de pisos y revestimiento granítico de escaleras e instalación de luces LED.

También se contempla la renovación de señalética y colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos; y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En materia de impermeabilización, se realizarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y uso de productos de última generación. Además, como complemento, se colocará un revestimiento de aluzinc sobre el nuevo cielorraso para contener eventuales filtraciones.

También se restaurarán los ocho murales ubicados en vestíbulos y andén, junto con la puesta en valor de las mayólicas históricas. Estos trabajos estarán a cargo de restauradores profesionales.

La intervención abarcará accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, buscando garantizar una circulación más cómoda, ordenada y con mejor iluminación.

Las próximas obras se realizarán en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); y Tribunales y Agüero (Línea D). Además, se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).