De Broadway al Paseo La Plaza: “Gutemberg, el musical”

Este martes 12 de agosto llega a Buenos Aires la obra Gutenberg! The Musical!, escrita y compuesta por Scott Brown y Anthony King (también creadores de Beetlejuice).

El musical será protagonizado por Germán Tripel y Santiago Otero Ramos con el acompañamiento del maestro Hernán Matorra al piano. Las funciones serán los martes a las 20.30 horas en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza.

Esta comedia absurda se centra en la historia de dos autores y compositores de teatro “serios” -aunque un poco despistados-, que están en búsqueda de inversores que financien un musical sobre la vida de Johannes Gutenberg (el creador de la imprenta), luego de una (muy poco) intensa búsqueda de información en Google.

El musical estrenó en el Off-Broadway en el 2006, dirigido por Alex Timbers. En 2023, estrenó una nueva versión del mismo director, esta vez en Broadway, protagonizada por Josh Gad y Andrew Rannells.

La dirección estará a cargo de Ariadna Faerstein y Nicolás Medina, dupla que acaba de cerrar la temporada de Derechos torcidos, su primera dirección conjunta.

Las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet o en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1660.