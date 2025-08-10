Cristina apuntó contra Milei y lo acusó de mentir en cadena nacional

La tensión política volvió a escalar este sábado cuando Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para responderle a Javier Milei, luego de la cadena nacional que el presidente brindó la noche anterior. En un mensaje cargado de ironía y críticas, la exmandataria lanzó: “Más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”, dejando en claro su rechazo al discurso oficial.

Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA.



Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2025

La exjefa de Estado cuestionó con dureza los datos presentados por Milei, quien aseguró que los salarios le habían ganado a la inflación y que los argentinos consumían más alimentos que antes. “Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decir algo así”, disparó, poniendo en duda las cifras difundidas desde el Gobierno.

Cristina también dedicó un extenso apartado a desmentir la afirmación presidencial de que en su gestión no hay emisión monetaria. Según su planteo, el Ejecutivo imprime dinero para cubrir los intereses de la deuda financiera, operaciones con dólar futuro y las tasas bancarias. “¿Con qué pagaron y van a pagar esas tasas por las nubes? ¿Con chupetines? No… con emisión de dinero”, ironizó.

En esa misma línea, la referente del kirchnerismo apuntó contra el ministro de Economía, a quien consideró el “mejor representante” de los sectores que se benefician con esas políticas. Remarcó que la emisión, lejos de volcarse a la población, termina concentrándose en manos de “los mismos de siempre”.

Para cerrar, comparó sus cadenas nacionales con las del actual presidente. “Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie, siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”, expresó, marcando un contraste directo con el rumbo económico y social del Gobierno libertario.