El verdadero motivo por el que Rufina Cabré volvió a Buenos Aires desde Estambul

En las últimas horas, se conoció que Rufina Cabré, la hija que Nicolás Cabré y María Eugenia “la China” Suárez tienen en común, volvió a Buenos Aires después de un breve paso por Estambul. La niña, de 12 años, había viajado a Turquía para vivir junto a su madre y Mauro Icardi, con la idea de comenzar allí las clases, pero un cambio de planes la trajo nuevamente al país.

Según contaron en Intrusos (América TV), Rufina abordó un vuelo desde Turquía acompañada por sus dos hermanos menores, Magnolia y Amancio, además de la madre de la actriz y su pareja. Mientras que los niños permanecerán con su padre, Benjamín Vicuña, la hija mayor de la China se quedará en la casa de Cabré.

La periodista Paula Varela aseguró que, más allá de la mudanza inicial y la adaptación a un nuevo colegio,Rufina quería aprovechar los días libres que le quedaban para estar cerca de su papá y reencontrarse con amigas en la Argentina. El ciclo lectivo en Estambul comenzará pronto y, una vez iniciado, las visitas serán menos frecuentes.

Por su parte, Karina Iavícoli sumó que existe la posibilidad de que, en su próximo regreso a Turquía, Rufina lo haga acompañada por su padre. Incluso, comentó que Icardi habría ofrecido cubrir los pasajes y la estadía de Cabré para que pueda conocer el entorno en el que vivirá su hija. “No está mal porque a él también le interesa ver dónde va a estudiar, los lugares en los que se moverá y el colegio al que asistirá”, afirmó la panelista.

Mientras tanto, el destino académico de la niña continúa siendo el The British International School, un establecimiento bilingüe de doble escolaridad ubicado en Estambul. Allí asisten Francesca e Isabella, las hijas de Icardi y Wanda Nara, y cuenta con un campus amplio, pileta olímpica, canchas deportivas, laboratorios, biblioteca y una gran variedad de actividades extracurriculares, desde hockey y judo hasta cerámica y club de magia.