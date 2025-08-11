Marcos Rojo no podrá jugar el Torneo Clausura y Boca deberá negociar con AFA

Boca Juniors recibió un golpe inesperado en la previa del Torneo Clausura: Marcos Rojo no está habilitado para disputar el campeonato local. La confirmación llegó desde la Asociación del Fútbol Argentino y fue comunicada a Diego Milito, en su rol de secretario técnico, dejando al club obligado a repensar su defensa.

El central, que sí figura inscripto para la Copa Argentina y la Copa Libertadores, quedó afuera del Clausura por una cuestión estrictamente reglamentaria. Según el artículo 19.2.4 del reglamento de AFA, los jugadores libres solo pueden ser registrados después del 24 de julio a las 18 horas si su libertad de contratación ocurrió antes de esa fecha. En el caso de Rojo, la rescisión y su posterior libertad de acción se concretaron después del plazo estipulado.

Esta disposición tiene como objetivo ordenar los registros y evitar incorporaciones fuera de las ventanas oficiales. El incumplimiento del límite impide su habilitación automática, por lo que Boca deberá abrir una negociación con AFA si pretende incluirlo en la nómina para el Clausura.

Mientras tanto, el equipo de Diego Martínez tendrá que buscar alternativas para cubrir la ausencia de uno de sus referentes más experimentados. La situación abre un escenario incierto, ya que cualquier excepción dependerá de la buena voluntad de las autoridades y de un posible acuerdo que hoy parece lejano.