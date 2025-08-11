Mario Pergolini y su lucha contra las adicciones

Mario Pergolini volvió a la tele con Otro día perdido, su programa en El Trece, y aprovechó para charlar con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez) sobre temas que lo marcan de cerca: sus adicciones, el cuidado de su familia y cómo tomó las riendas de su vida.

El conductor contó que desde hace más de 30 años está casado con Dolores, y juntos decidieron proteger la privacidad de sus hijos para que ellos elijan si quieren mostrarse o no. “Queríamos que si nuestros hijos llegaban a ser conocidos, fuera por decisión propia y no porque nosotros los expusimos”, contó orgulloso. Sobre Valentina, su hija más chica, dijo que está laburando hace rato para construir su camino más allá del apellido y que sus logros hablan por sí solos.

A pesar de lo que se suele pensar, Pergolini aseguró que la exposición mediática no les afectó como familia. “No fue lo que nos pasó”, explicó, y agregó que entendieron que lo que muestran los medios no es la vida real. Así fue que pudo hacer lo que realmente quería, aunque eso significara romper con lo que otros esperaban.

En la entrevista también habló de por qué se fue de la tele en un momento en que todavía le iba bien: “Me decían que estaba loco, que cómo no seguíamos haciendo un gran negocio. Pero mi cabeza estaba en otro lado”. Sin la presión de tener que estar siempre para ganar plata, pudo priorizar lo que realmente le importaba.

Cuando le preguntaron cómo logró dejar las adicciones, recordó que fue justo cuando se había casado con Dolores y tuvo que decidir si quería formar una familia o no. “Fue todo muy claro”, dijo. Reconoció que no fue fácil: “No es una batalla sencilla, pero soy una muestra de que se puede salir. Cuando estás ahí parece que nunca va a pasar, que no hay salvación, pero es un trabajo”.

Además, resaltó lo importante que fue el apoyo de su esposa y el entorno para no caer solo en la lucha. “Esto sin el contexto es como sin padre, sin hermanos, sin amigos. No son batallas solitarias, porque a veces uno está medio perdido y necesita que alguien te acompañe”, afirmó. Para Pergolini, aunque la recuperación es personal, si el entorno no ayuda, la cosa se pone mucho más difícil.

Con esta charla, Mario Pergolini volvió a mostrar su lado más humano, dejando en claro que detrás del éxito hay una historia de lucha y un montón de ganas de salir adelante con la familia como base.