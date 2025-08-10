Francisco Adorni dice que su hermano es “un genio” y asegura que en LLA no hay “casta”

El candidato a diputado provincial por la octava sección electoral, Francisco Adorni, negó que el armado de listas en La Libertad Avanza vaya en contra del predicamento anti-casta.

“El Presidente ahí fue claro: ‘tabula rasa’. Los que vengan de otros espacios, abracen las ideas, acompañen el proyecto y estén convencidos, bienvenidos. La definición la dio Javier Milei. No importa el pasado, sino la construcción del pensamiento”, alegó.

En cuanto a las acusaciones de nepotismo por su caso puntual, intentó explicar que “no lo hay porque en definitiva yo antes trabajaba en el Estado y sin ser ‘el hermano de…’. Son chicanas lógicas a un Gobierno que funciona”.

“A mi hermano lo considero un genio, entonces, lo atacan con eso. Uno es un profesional, me formé en esto y no es que vinimos de Marte”, enfatizó Adorni en declaraciones a La Nación.

Luego dijo no saber “a pedido de quién” terminó encabezando la lista en La Plata. “Yo estaba feliz de la vida. De hecho, publiqué que en definitiva lo único que importaba es la libertad, en el sentido que siempre lo mismo, somos piezas. Yo podía ir como concejal, como suplente, como legislador o no ir. Iba a ir acompañando a la gente de La Plata, a (Sebastián) Pareja, a Karina, Milei”.

“Fui, firmé que iba tercero y ya está. Y no pasó nada, en realidad. Estuve con Pareja, publiqué una foto, estuve con la gente de La Plata, charlando y felicitando porque también hay un trabajo atrás, de toda la gente”, completó.

De cara a lo que será el accionar libertario en la Legislatura, consignó que “somos liberales y tenemos la mente abierta. Todo lo que sea en perjuicio de la gente y sacarle plata, obviamente, habrá que batallar. No lo podemos permitir”.

“Yo me ocuparé, con un equipo de profesionales pequeño, en una reforma impositiva para atacar las alícuotas. Porque hay que devolverle la plata a la gente y el Gobierno bonaerense tiene que dejar de gastar en los despilfarros que hace”, acotó Adorni el hermano del vocero presidencial.

“Después se puede impulsar nuevamente la intervención de IOMA. Todos sufrimos IOMA en la Provincia. Es un desastre. También la reforma electoral para evitar las trampas, el tema de la boleta única. Es sumamente importante para los años que vienen una legislatura afín, con ideas de libertad y de devolverle y de cuidarle el bolsillo a la gente”, sentenció el aspirante de la fuerza violeta.