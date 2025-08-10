Dass Mond, la electrónica que respira montaña

Dass Mond es un dúo argentino de música electrónica integrado por Facundo García (35 años, Mendoza) y Agustín Haeffeli (32 años, Santa Fe). Ambos combinan sus actividades profesionales; Facundo es abogado y Agustín es médico; con una relación profunda con la música desde la infancia.

Dass Mond, tiene un estilo que está cimentado en el Progressive House, con una fuerte presencia de elementos del Melodic Techno, aunque siempre atravesado por una búsqueda sonora personal. La propuesta combina capas atmosféricas, bajos profundos y armonías emotivas que dialogan con la energía del ritmo, generando un lenguaje musical propio y reconocible.

El desarrollo actual es live hybrid set, un formato en el que se combinan la interpretación instrumental y vocal con elementos electrónicos lanzados en tiempo real.

Este nuevo lanzamiento es un set audiovisual que fue grabado en Potrerillos, Mendoza, en un entorno natural de montaña elegido no solo por su belleza visual, sino porque allí la banda sintió que su música encontraba un espejo sonoro en el paisaje.

Toda la producción fue realizada de forma completamente independiente, desde la creación musical hasta la realización audiovisual y fue fue mezclado y masterizado por Martín Kano, ingeniero multipremiado con más de 20 años de trayectoria en la industria musical y quien ha participado en álbumes ganadores del Latin Grammy.

Kano ha trabajado con compañías y artistas como Universal Music, Sony Music, Budweiser, The Voice, Dolby Labs, Hernan Cattaneo & Soundexile, Marcos Witt y muchos más, y su aporte técnico y artístico potencia la identidad sonora del dúo en esta nueva etapa.

Facundo se inicia en el mundo de la producción musical en el año 2020, desarrollando un proyecto en formato de dúo con su hermana. Con ella lanzaron música, afianzando su identidad con un enfoque vocal y emocional dentro de la electrónica.

Agustín, por su parte, venía de formar parte de una banda influenciada por el rock británico, con un universo centrado en la canción, las melodías y el trabajo armónico. También tuvo experiencias en solitario, donde editó música de forma independiente, orientada a la exploración instrumental y la síntesis.

Ambos se conocieron gracias a un amigo en común. Facundo colaboró en la producción de un proyecto solista de Agustín, y esa experiencia compartida funcionó como disparador creativo. A fines de 2023 decidieron unir caminos y crear Dass Mond, una propuesta que condensa sus mundos musicales en un lenguaje nuevo y propio.

En los primeros meses de vida de la banda, comenzaron trabajando sobre dos canciones originales: “Miss You” y “By My Side”, producidas íntegramente por el dúo. Con la intención de llevar su música al vivo, comenzaron a construir un set que pudiera traducir esa búsqueda artística al escenario. Luego de más de diez meses de trabajo en estudio, definieron una estructura de show que les permitió empezar a presentarse en distintos espacios, destacándose en clubes nocturnos de la Ciudad de Buenos Aires, donde el proyecto fue recibido con entusiasmo y una respuesta positiva por parte del público.

Facundo asume el rol de cantante, guitarrista y productor general del set, mientras que Agustín se encarga del diseño sonoro, los sintetizadores y la construcción melódica.